«Спартак» — «Родина»: Пруцев довел счет до разгромного на 86-й минуте

«Спартак» забил третий гол в матче против «Родины» в 1-м туре чемпионата России — 3:0.

На 86-й минуте отличился Данил Пруцев, который на 84-й минуте заменил в составе красно-белых Срджана Бабича.

Игра проходит в Москве на «Лукойл Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Родина».