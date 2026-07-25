«Спартак» — «Родина»: красно-белые ведут 1:0 после первого тайма

«Спартак» обыгрывает «Родину» по итогам первого тайма матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 — 1:0.

Единственный гол на 24-й минуте забил Маркиньос.

На 29-й минуте главный арбитр Рафаэль Шафеев после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе отменил пенальти в ворота «Спартака», объявив, что Маркиньос сыграл в мяч.

Игра проходит в Москве на «Лукойл Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Родина».