«Спартак» реализовал все билеты на матч с «Зенитом»

«Спартак» сообщил, что все билеты на домашний матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» проданы.

Игра команд состоится в субботу, 16 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Это уже четвертый солдаут в 2025 году: весной «Лукойл Арена» была заполнена на матчах против «Зенита», ЦСКА и «Ростова». Благодарим болельщиков, которые готовы поддержать команду в непростой период против принципиального соперника. Давайте вместе сделаем все, чтобы матч сложился для «Спартака» успешно!» — говорится в сообщении красно-белых.

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 баллами располагается на 8-й позиции.