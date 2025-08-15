Футбол
15 августа, 20:19

«Спартак» реализовал все билеты на матч с «Зенитом»

Алина Савинова

«Спартак» сообщил, что все билеты на домашний матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» проданы.

Игра команд состоится в субботу, 16 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Это уже четвертый солдаут в 2025 году: весной «Лукойл Арена» была заполнена на матчах против «Зенита», ЦСКА и «Ростова». Благодарим болельщиков, которые готовы поддержать команду в непростой период против принципиального соперника. Давайте вместе сделаем все, чтобы матч сложился для «Спартака» успешно!» — говорится в сообщении красно-белых.

Опрос: какой клуб самый популярный &laquo;Спартак&raquo; или &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; итоги голосования.«Спартак» — самый популярный клуб России. Но «Зенит» уже совсем рядом

После 4 туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 баллами располагается на 8-й позиции.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • Игорь Малышев

    Ещё бы! "Народные" интересны только как довесок к Зениту, и ещё одному-двум клубам.

    16.08.2025

  • Ю.Ю.

    Некоторые предлагают определять популярность по гостевым матчам))

    15.08.2025

  • Спринт

    Колхоз вназад! Вназад колхоз!! На своё юбилейное место!!!

    15.08.2025

  • Sehrgut

    А шо Це таке солдаут..?! Це ЕВРОППА размовляе... ?

    15.08.2025

  • Sehrgut

    А шо Це таке солдаут..?! Це ЕВРОППА размовляе..?

    15.08.2025

  • Саша

    Все хотят стать свидетелями победы Станковича над Семаком. Но не будут сильно разочарованы, если матч закончится вничью. Но простить поражение Сергею Деяну не смогут. И будут после завершения матча на Колизей Арене Спартака направлять большой палец, сжатой руки в кулак, вниз, - требуя сами знаете чего.

    15.08.2025

  • Славомудр Приморский

    45 тысяч неизлечимых оптимистов? Или законченных мазохистов? )))

    15.08.2025

  • сакс_КТ

    Такие вопросы задаете, что неудобно отвечать.)

    15.08.2025

  • Леший

    Элементарный подсчёт для "продвинутых". Делим 13 млн населения Москвы на 4 команды (Спартак, ЦСКА, Динамо и Локо), получаем 3,25 млн на каждую. На Спартак должно приходиться больше, т.к. самый популярный и "народный". Но пусть так - 3,25 млн в среднем на каждую. Теперь сравниваем с населением Краснодара в 1,26 млн и сопоставляем с тем фактом, что на Спартак ходит меньше людей, чем на Краснодар. Ну и? :))

    15.08.2025

  • Каспийский берег

    Все хотят посмотреть на отставку. Вот отставка кого.......узнаем после финального свистка. Надеюсь это будет психо-серб.

    15.08.2025

  • Den211

    реализовали кучу билетов чтоб сколько то там тысяч посмотрели в очередной раз как Спартак сядет в лужу? А на деньги от билетов купят очередного Мукунку или пригласят очередного Абаскаля?

    15.08.2025

  • Andrew Markonie

    Для отсталых - потому что еще есть локо, кони, динамо. Со своей аудиторией.

    15.08.2025

  • Леший

    Интересно, почему 13-миллионная Москва и многомилионные окрестности не заполняют регулярно стадион самой любимой, единственной народной команды? Стадион-то вроде вмещает всего 45 тысяч.

    15.08.2025

  • СереХа

    Наконец то. А то по 8 тыщ ходит на "народную" команду....

    15.08.2025

  • Спринт

    .. четвертый солдаут ..(,,**??) . что за хрень? Заправашка как была полупустой, так и пребудет ..

    15.08.2025

    Медведев назвал фантазиями слухи о желании «Зенита» приобрести форварда «Лацио» Кастельяноса
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

