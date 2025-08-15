Футбол
15 августа, 20:28

Медведев назвал фантазиями слухи о желании «Зенита» приобрести форварда «Лацио» Кастельяноса

Алина Савинова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о желании питерского клуба приобрести форварда «Лацио» Валентина Кастельяноса.

В пятницу, 15 августа, журналист Николо Скира сообщил, что 26-летний аргентинец является приоритетной целью «Зенита» на трансферном рынке и сине-бело-голубые готовы сделать выгодное предложение «Лацио» по игроку.

«Это фантазии», — цитирует Медведева Sport24.

Кастельянос играет за «Лацио» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он забил 14 голов и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2028-го.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лацио
    15.08.2025

