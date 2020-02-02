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«Спартак» провел занятие в тренажерном зале после победы над «Ростовом»

13:21
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Сегодня «Спартак» занимался в тренажерном зале. Видео опубликовал официальный Twitter красно-белых.

— Утро после первого контрольного матча красно-белые провели в тренажерном зале, — говорится в сообщении.

Вчера команда обыграла «Ростов» (2:1) на турнире Кубок Париматч Премьер в Дохе (Катар). Дубль сделал Резиуан Мирзов.

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