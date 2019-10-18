«Спартак» провел тренировку накануне первого матча Тедеско

Футболисты «Спартака» провели тренировку накануне матча 13-го тура российской премьер-лиги против «Рубина».

Занятие прошло на ушинской базе. Первые 15 минут занятия были открыты для журналистов, которые перед этим посетили пресс-конференцию в пресс-центре стадиона с участием главного тренера клуба Доменико Тедеско и генерального директора Томаса Цорна.

Встреча пройдет пройдет 19 октября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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