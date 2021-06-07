«Спартак» проведет три товарищеских матча на австрийском сборе

Директор по развитию и коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о планах тренерского штаба на второй сбор, который пройдет в Австрии. Футболисты красно-белых соберутся в Москве 15 июня для прохождения медосмотра, после чего отправятся на первый сбор в подмосковную Тарасовку. 25 июня команда отправится в Австрию, где пробудет до 5 июля.

«На австрийском сборе команда проведет три товарищеских матча», — сказал Фетисов.

(Артем Калинин)