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«Спартак» проведет три товарищеских матча на австрийском сборе

18:15
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Директор по развитию и коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о планах тренерского штаба на второй сбор, который пройдет в Австрии. Футболисты красно-белых соберутся в Москве 15 июня для прохождения медосмотра, после чего отправятся на первый сбор в подмосковную Тарасовку. 25 июня команда отправится в Австрию, где пробудет до 5 июля.

«На австрийском сборе команда проведет три товарищеских матча», — сказал Фетисов.

(Артем Калинин)

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