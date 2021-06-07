«Спартак» проведет три товарищеских матча на австрийском сборе
18:15
Директор по развитию и коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о планах тренерского штаба на второй сбор, который пройдет в Австрии. Футболисты красно-белых соберутся в Москве 15 июня для прохождения медосмотра, после чего отправятся на первый сбор в подмосковную Тарасовку. 25 июня команда отправится в Австрию, где пробудет до 5 июля.
«На австрийском сборе команда проведет три товарищеских матча», — сказал Фетисов.
(Артем Калинин)
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