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Червиченко — о Слуцком в «Спартаке»: «Даже с ним команда многого бы не добилась»

17:59
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой о возможном приглашении Леонида Слуцкого в клуб.

«Сложно сказать, что могло быть 10 лет назад. Леонида Викторовича взяли армейцы. Не могу сказать, что работу Слуцкого в ЦСКА можно назвать успешной. Да, были чемпионства, но провалы случались чаще. Думаю, что даже с ним «Спартак» много бы не добился. На данный момент Слуцкий один из лучших тренеров в российском чемпионате. «Рубин» показал колоссальный прогресс. Есть множество критериев оценки тренера. Семак стал чемпионом, его тоже можно назвать лучшим. Но у команд разные возможности. Если брать общие компоненты, то Слуцкий сделал самый интересный проект сезона. Посмотрим, кто останется на следующий сезон. Если никто не уйдет, они могут претендовать на медали и успех в еврокубках», — заявил Червиченко «СЭ».

7 июня Зарема Салихова в своем Telegram-канале заявила, что считала Леонида Слуцким лучшим тренером для «Спартака». Зарема вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

(Антон Иванов)

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