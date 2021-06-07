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«Зенит» проведет турне Kубка чемпионов РПЛ по городам России

18:20
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«Зенит» на своем официальном сайте объявил о старте турне Кубка чемпионов РПЛ по городам России.

С 12 по 26 июня кубок чемпионов будет впервые представлен во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и Петербурге на городских площадях и футбольных фан-зонах. В города тура трофей привезут легендарные футболисты сине-бело-голубых.

В каждом городе кубок будет представлен только один день: 12 июня — во Владивостоке, 14 июня — в Сургуте, 16 июня — в Челябинске, 18 июня — в Нижнем Новгороде, 21 июня — в Самаре и 25-26 июня — в Петербурге.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-06-07-sine-belo-golubye-nachinayut-turne-kubka-chempionov-rpl-po-gorodam-rossii.htm

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