Станкович назвал свою цель в «Спартаке» в сезоне-2025/26

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, каким должен быть идеальный сезон красно-белых.

«Нужно быть честным. Пытаться делать то, что мы тренируем. Пытаться дать что-то большее, потому что 100 процентов часто не хватает. Сезон длинный, 10 месяцев. Я понимаю, что никто не может быть в идеальной форме все это время. Но когда ты не в форме, ты должен быть силен ментально. Я надеюсь, что мы все будем грести в одном направлении», — сказал Станкович во время интервью на YouTube-канале Nobel.

В прошлом сезоне «Спартак» набрал 57 очков и занял 4-е место в таблице РПЛ. В 1-м туре чемпионата России-2025/26 красно-белые примут махачкалинское «Динамо». Матч состоится 19 июля.