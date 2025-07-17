«Спартак» продлил контракт с полузащитником Массалыгой

«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Никитой Массалыгой. Как информирует клубная пресс-служба, соглашение с 17-летним футболистом рассчитано до июня 2028 года.

Массалыга — воспитанник красноярского футбола. Он присоединился к красно-белым в 2023 году, в прошлом сезоне дебютировал за первую команду. Этим летом он полностью прошел с ней межсезонные сборы.