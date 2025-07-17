«Локомотив» показал первый комплект формы на сезон-2025/26

«Локомотив» представил основной комплект формы в сезоне-2025/26. Она выполнена в традиционно красно-бело-зеленом цвете.

«Глубокий красный, теплый молочный и лесной зеленый — палитра, подчеркивающая связь поколений и современный стиль «Локо». Ключевой символ формы — белая вертикальная полоса. По легенде, это не просто дизайнерский элемент, а образ пара от паровоза, устремленного вверх на фоне красного рассвета», — говорится в сообщении клуба.

В 1-м туре РПЛ-2025/26 «Локомотив» примет «Сочи». Матч состоится 19 июля.