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Запашный — о бойкоте Fan ID: «Раньше металлорамок тоже практически не было»

Эдгард Запашный отреагировал на решение фанатских объединений бойкотировать матчи в связи с Fan ID
Данил Алешин
Корреспондент

Российский дрессировщик Эдгард Запашный в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«Я думаю, что это произойдет во всем мире в ближайшем будущем [введение Fan ID]. Я понимаю, что болельщики недовольны и некоторые не хотят заниматься документацией или засвечивать свои данные, но давайте будем честны: раньше металлорамок тоже практически не было, а сейчас они везде. Нужно принять это, как должное. Мы были были против масок, но теперь их носим. Мы были против ковид-ограничений, а теперь мы их тоже соблюдаем. Все это обусловлено безопасностью и порядку. Сам я расстраиваюсь, что мы пришли к тому, что полиции на стадионе больше, чем болельщиков. Я не поклонник Fan ID, но отношусь к этому с пониманием», — сказал Запашный «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака», «Зенита» и «Ростова» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей своих команд в РПЛ, Кубке России и еврокубках до отмены закона о внедрении Fan ID.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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