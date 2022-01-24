Российский дрессировщик Эдгард Запашный в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«Я думаю, что это произойдет во всем мире в ближайшем будущем [введение Fan ID]. Я понимаю, что болельщики недовольны и некоторые не хотят заниматься документацией или засвечивать свои данные, но давайте будем честны: раньше металлорамок тоже практически не было, а сейчас они везде. Нужно принять это, как должное. Мы были были против масок, но теперь их носим. Мы были против ковид-ограничений, а теперь мы их тоже соблюдаем. Все это обусловлено безопасностью и порядку. Сам я расстраиваюсь, что мы пришли к тому, что полиции на стадионе больше, чем болельщиков. Я не поклонник Fan ID, но отношусь к этому с пониманием», — сказал Запашный «СЭ».

Ранее, 24 января, фанатские объединения «Спартака», «Зенита» и «Ростова» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей своих команд в РПЛ, Кубке России и еврокубках до отмены закона о внедрении Fan ID.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».