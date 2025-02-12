«Спартак» предложил Жедсону Фернандешу зарплату около 2,7 миллиона евро

«Спартак» предложил полузащитнику «Бешикташа» контракт с зарплатой 2,5 — 2,7 миллиона евро за год, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, помимо этой суммы красно-белые предложили футболисту дополнительные бонусы за достижение целей. В случае перехода Фернандеш может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков московского клуба.

11 февраля «СЭ» сообщал, что португальский полузащитник близок к подписанию контракта с красно-белыми.

Фернандеш выступает за «Бешикташ» с 2022 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего хавбека 8 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 17 миллионов евро.