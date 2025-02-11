«Спартак» близок к покупке Жедсона Фернандеша из «Бешикташа»

По информации «СЭ», полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш близок к подписанию контракта со «Спартаком». Последние детали трансфера должны быть улажены до конца недели.

Фернандеш играет за «Бешикташ» с 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Тоттенхэм» и «Бенфику», вместе с которой стал чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.