Дркушич о победе над «Спартаком»: «Рад, что мы не позволили им реализовать свои моменты»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу в финальном матче Winline Зимнего кубка против «Спартака» (3:0).

— Чем удивил «Спартак»?

— Игра в первом тайме пошла в нашу сторону. Рад, что мы не позволили им реализовать свои шансы. У нас было достаточно моментов. Доволен, что выиграл первый трофей с «Зенитом»!

— В чем была установка?

— Так получилось, что мы оборонялись во втором тайме, но это не была установка. В футболе все должны уметь обороняться. Если ты умеешь это делать — это хорошо.