Защитник «Крыльев» Ороз: «Сделал ли я РПЛ лучше? Наверное, пока нет»

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз ответил на вопрос об уровне легионеров, которые выступают в РПЛ.

«Я считаю, что многое изменилось после появления на рынке Саудовской Аравии. Сейчас есть она, Россия, Япония, Китай и, возможно, США. У игроков имеется выбор. Что касается слабых легионеров, люди могут считать их слабыми, потому что у них не такие громкие имена, они не играли в топ-лигах. Но у всех легионеров что-то есть. Многие пользуются шансами, которые получают. Сделал ли я лигу лучше? Наверное, пока нет.

Возможно, я смогу показать людям, что в России хорошо, что я играю здесь на высоком уровне, у меня хорошая жизнь, они поймут — а там действительно неплохо, там все не так, как рассказывают в медиа, мне бы тоже так хотелось», — цитирует Ороза «РБ Спорт».

Ороз перешел в самарский клуб из нидерландского «Витесса» летом 2024 года. В текущем сезоне 24-летний хорват провел пять матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.