«Спартак» предложил контракт на 3 года с зарплатой 3 миллиона

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба близок к переходу в московский «Спартак».

По информации «РБ Спорт», московский клуб предложил колумбийцу контракт на 3 года с опцией продления. Его зарплата «Спартаке» составит 3 миллиона.

В среду, 4 сентября, стало известно, что колумбийский нападающий «Краснодара» может перейти в «Спартак» из «Краснодара».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. На его счету 91 матч, 46 голов и 22 результативные передачи.