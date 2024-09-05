Бабаев: «ЦСКА ищет игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб продолжает работу на трансферном рынке.

«Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу. Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть объективные сложности: возможности клуба, санкционные вопросы, нежелание многих футболистов, к сожалению, играть в России по всем известным причинам», — цитирует Sport24 Бабаева.

Трансферное окно в России закроется 12 сентября.