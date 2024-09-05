Агент Ленини: «Кевин счастлив в «Краснодаре»

Агент Джейми Браганса, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, сообщил, что его клиент не думал об уходе из клуба летом.

«Кевин счастлив в «Краснодаре», он не думал о том, чтобы покинуть клуб летом», — цитирует «РБ Спорт» Браганса.

В июле 2024 года Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2027 года.