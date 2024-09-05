Агент Ленини: «Кевин счастлив в «Краснодаре»
Агент Джейми Браганса, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, сообщил, что его клиент не думал об уходе из клуба летом.
«Кевин счастлив в «Краснодаре», он не думал о том, чтобы покинуть клуб летом», — цитирует «РБ Спорт» Браганса.
В июле 2024 года Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2027 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|3
|0
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|15
|
3
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|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
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|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
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|4
|1
|2
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|13
|
7
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|3
|2
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|11
|
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|3
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|10
|
9
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|2
|2
|3
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|
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|0
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|
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|0
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|6
|
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|1
|3
|3
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|6
|
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|1
|3
|3
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|6
|
14
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|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
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|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
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|4
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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