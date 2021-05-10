«Спартак» поздравил с днем рождения экс-игрока клуба Эменике
13:04
Московский «Спартак» поздравил с днем рождения бывшего форварда клуба Эммануэля Эменике.
Сегодня, 10 мая, игроку исполнилось 34 года. На данный момент он является свободным агентом.
«Желаем успехов и крепкого здоровья! Всегда рады видеть в Москве, Эм», — говорится в сообщении клуба.
В составе «Спартака» Эменике выступал на протяжении двух сезонов с 2011 года. За это время он провел 42 матча в РПЛ, в которых забил 21 мяч и отдал 6 голевых передач.
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