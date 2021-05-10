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«Спартак» поздравил с днем рождения экс-игрока клуба Эменике

13:04
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Московский «Спартак» поздравил с днем рождения бывшего форварда клуба Эммануэля Эменике.

Сегодня, 10 мая, игроку исполнилось 34 года. На данный момент он является свободным агентом.

«Желаем успехов и крепкого здоровья! Всегда рады видеть в Москве, Эм», — говорится в сообщении клуба.

В составе «Спартака» Эменике выступал на протяжении двух сезонов с 2011 года. За это время он провел 42 матча в РПЛ, в которых забил 21 мяч и отдал 6 голевых передач.

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