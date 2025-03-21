«Спартак» поздравил Лаврова с 75-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения министра иностранных дел России и болельщика красно-белых Сергея Лаврова, ему исполнилось 75 лет.

«Поздравляем с 75-летием Сергея Викторовича Лаврова! Как самый верный болельщик вы всегда находите в сложном графике возможность поддержать родную команду на стадионе, участвуете в матчах с ветеранами команды, продвигая в обществе любовь к спорту. И футбол, и дипломатическая работа — это страсть, объединение людей разных национальностей в единую команду, стремление добиться максимально возможных результатов. Желаем вам крепкого здоровья и вдохновения от игры любимой команды для новых достижений!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

«Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.