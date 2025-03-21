Агент назвал Дасу лучшим правым защитником в истории израильского футбола

Агент защитника московского «Динамо» Эли Дасы Боаз Горен считает 32-летнего игрока лучшим на своей позиции в истории израильского футбола.

«С профессиональной точки зрения, после 2,5 сезонов в такой сложной лиге, как российская, и в таком сильном клубе, как московское «Динамо», в возрасте 32 лет мы уже можем сказать, что он лучший правый защитник в истории израильского футбол», — цитирует агента one.co.il.

Даса в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за «Динамо». За сборную Израиля он провел 65 матчей.

Контракт Дасы с «Динамо» истекает летом 2025 года.