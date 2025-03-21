Источник: «Локомотив» не будет выкупать Севикяна у «Ференцвароша»

«Локомотив» принял решение не выкупать контракт полузащитника Эдгара Севикяна у «Ференцвароша», утверждает «РБ Спорт».

Сообщается, что 23-летний футболист вернется в Венгрию по окончании сезона.

Однако в «Ференцвароше» не планируют использовать Севикяна в следующем сезоне и готовы продать игрока, к которому проявляют интерес некоторые европейские клубы.

В этом сезоне Севикян сыграл 16 матчей за «Локомотив» и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с «Ференцварошем» действует до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского полузащитника в 2,5 миллиона евро.