«Спартак» поздравил Промеса с 33-летием

«Спартак» поздравил экс-игрока красно-белых Квинси Промеса с днем рождения.

«Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днем рождения», — опубликовала пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

За «Спартак» Квинси выиграл все возможные трофеи в России и забил 114 голов в 235 матчах.