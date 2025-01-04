Источник: «Зенит» намерен выручить за Артура около 15 миллионов евро

Артур играет в «Зените» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне на счету нападающего 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее журналист Андре Эрнан сообщил, что с Артуром ведет переговоры «Атлетико Минейро». Бразильский клуб готов выделить на покупку футболиста до 18 миллионов евро.