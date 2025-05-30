«Спартак» показал самый большой убыток среди клубов РПЛ в 2024-м, самый прибыльный клуб — «Краснодар»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовые отчетности клубов РПЛ в 2024 году.

Клубом с самым большим убытком стал «Спартак». До налогообложения сумма составила 2,618 миллиарда рублей. В тройку по убытку вошли «Локомотив» (1,076 миллиарда рублей) и «Химки» (587,86 миллиона).

Самым прибыльным клубом 2024 года стал «Краснодар» (13,052 миллиарда рублей). В тройку вошли «Акрон» (364,098 миллиона рублей) и «Рубин» (217,27 миллиона).