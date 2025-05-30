Тихонов назвал издевательством над спортом возможный приход Дзюбы в Госдуму

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался против того, чтобы бывшие спортсмены работали в Госдуме РФ.

«Ни Артему Дзюбе и никому из спортсменов в Госдуме делать нечего. Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась», — приводит слова Тихонова Legalbet.ru.

В прошедшем сезоне 36-летний Дзюба сыграл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь голевых передач.