Тихонов назвал издевательством над спортом возможный приход Дзюбы в Госдуму
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался против того, чтобы бывшие спортсмены работали в Госдуме РФ.
«Ни Артему Дзюбе и никому из спортсменов в Госдуме делать нечего. Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась», — приводит слова Тихонова Legalbet.ru.
В прошедшем сезоне 36-летний Дзюба сыграл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь голевых передач.
Источник: Legalbet.ru
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|
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
|5
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|12
|
7
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|6
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|12
|
8
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|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
10
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|2
|4
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|
11
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
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|6
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|3
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|9.10
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|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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