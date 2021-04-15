«Спартак» показал детские фото Ларссона с отцом в форме «Селтика»

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал пост с детскими фотографиями форварда Джордана Ларссона и его отцом, известным футболистом Хенриком в форме «Селтика».

Хенрик Ларссон выступал за шотландский клуб с 1997-го по 2004 год. Он также играл за «Манчестер Юнайтед», «Барселону», «Фейеноорд» и другие команды.

В текущем сезоне 23-летний Джордан Ларссон провел 25 матчей за «Спартак», забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.