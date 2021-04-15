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«Ростов» интересуется форвардом «Челси»

18:48
Ике Угбо. Фото Instagram
Ике Угбо. Фото Instagram
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«Ростов» интересуется нападающим «Челси» Ике Угбо, сообщает Goal.

По информации источника, российский клуб пытался приобрести 22-летнего англичанина в зимнее трансферное окно за 3 миллиона фунтов, но получил отказ от лондонцев. Сообщается, что «Ростов» сохраняет интерес к футболисту, однако на игрока также претендуют «Фулхэм», «Генк», «Болонья», «Сампдория», «Монако» и «Брюгге», за который форвард выступает на правах аренды.

Угбо выступает за «Брюгге» на правах аренды с лета 2020 года, на его счету 16 голов и 1 результативная передача в 33 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,25 миллиона фунтов. Сообщается, что у «Брюгге» есть опция выкупа футболиста за 5 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-gb/news/chelsea-striker-ugbo-valued-at-5m-as-fulham-monaco-and-genk/74rtia0pzpbq16jhshhunhcw9

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