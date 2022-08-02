«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»

«Спартак» опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео, посвященное матчу 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

Эта игра стала для красно-белых первой домашней в сезоне-2022/23. Перед матчем рядом с трибуной C стадиона «Открытие Арена» был открыт памятник легендарному футболисту «Спартака» Игорю Нетто.

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром трансляции матча с «Оренбургом».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками в 3 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Урала». Матч состоится 6 августа, начало — в 15.00 (мск).