Ветеран ЦСКА о предложении Чигиревой: «Глупость несусветная. Пусть никогда не лезет в футбол»

Ветеран ЦСКА назвал глупостью предложение синхронистки Чигиревой ввести оценки за грацию и падения в футболе

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой о том, как сделать футбол более зрелищным.

Ранее 27-летняя спортсменка предложила ввести в футболе оценки за грацию и падения.

«Глупость несусветная. Пусть она занимается своим делом, тем что умеет делать, и не лезет никогда в футбол. Это высшая математика», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

1 августа Чигирева вместе с семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Светланой Ромашиной посетила матч 3-го тура Первой лиги «Рубин» — «Уфа» (0:0). Ромашина нанесла символический удар перед началом игры.