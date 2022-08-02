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Ветеран ЦСКА о предложении Чигиревой: «Глупость несусветная. Пусть никогда не лезет в футбол»

Ветеран ЦСКА назвал глупостью предложение синхронистки Чигиревой ввести оценки за грацию и падения в футболе
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой о том, как сделать футбол более зрелищным.

Ранее 27-летняя спортсменка предложила ввести в футболе оценки за грацию и падения.

«Глупость несусветная. Пусть она занимается своим делом, тем что умеет делать, и не лезет никогда в футбол. Это высшая математика», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

1 августа Чигирева вместе с семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Светланой Ромашиной посетила матч 3-го тура Первой лиги «Рубин» — «Уфа» (0:0). Ромашина нанесла символический удар перед началом игры.

Владимир Пономарев
Футбол
Сборная России по синхронному плаванию
Синхронное плавание
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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П
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Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

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Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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