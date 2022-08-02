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Ветеран ЦСКА о будущем Дзюбы: «Нужно срочно заканчивать. Иначе он обольет сам себя грязью»

Бывший футболист ЦСКА Пономарев поделился мнением о будущем нападающего Дзюбы
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Честно говоря, никто уже в нем не заинтересован. Он уже все просрочил. Были предложения, и нужно было принимать их на таких условиях, которые ему предлагали. Больше он не стоит. Он с чем-то там не соглашался. Видите ли, ему мало. Он что, Месси, Марадона? Кто он такой-то? Он сам виноват. Нужно заканчивать, причем срочно. Иначе он вообще сам себя обольет грязью», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Артем Дзюба
Владимир Пономарев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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