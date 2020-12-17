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«Спартак» поблагодарил болельщиков после первой части сезона

16:07
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«Спартак» в клубных соцсетях опубликовал пост, где поблагодарил болельщиков за поддержку команды в первой части сезона.

«Вновь в этом сезоне не остались без вашей поддержки на выезде. Готовы исправлять ошибки. Борьба продолжается!», — подписала пост пресс-служба.

На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 35 очками, отставая от «Зенита» на шесть очков.

Ранее главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что после данного сезона покинет клуб.

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