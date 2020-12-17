«Спартак» поблагодарил болельщиков после первой части сезона
16:07
«Спартак» в клубных соцсетях опубликовал пост, где поблагодарил болельщиков за поддержку команды в первой части сезона.
«Вновь в этом сезоне не остались без вашей поддержки на выезде. Готовы исправлять ошибки. Борьба продолжается!», — подписала пост пресс-служба.
На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 35 очками, отставая от «Зенита» на шесть очков.
Ранее главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что после данного сезона покинет клуб.
Вновь в этом сезоне не остались без вашей поддержки на выезде. Готовы исправлять ошибки. Борьба продолжается!#ЗенитСпартак pic.twitter.com/rIaGfIkx8n— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 17, 2020
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