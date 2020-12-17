«Спартак» поблагодарил болельщиков после первой части сезона

«Спартак» в клубных соцсетях опубликовал пост, где поблагодарил болельщиков за поддержку команды в первой части сезона.

«Вновь в этом сезоне не остались без вашей поддержки на выезде. Готовы исправлять ошибки. Борьба продолжается!», — подписала пост пресс-служба.

На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 35 очками, отставая от «Зенита» на шесть очков.

Ранее главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что после данного сезона покинет клуб.