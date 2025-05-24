«Спартак» перед игрой с «Химками» покажет на стадионе финальный матч молодежной хоккейной команды

«Спартак» покажет прямую трансляцию финального матча Кубка Харламова между молодежной хоккейной командой красно-белых и «СКА-1946», сообщает пресс-служба клуба.

Хоккейный матч пройдет 24 мая в «Сокольниках» и начнется в 14:00 мск. Победитель встречи станет обладателем Кубка Харламова, который вручается лучшей команде МХЛ.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет сегодня и начнется в 16:30 мск.