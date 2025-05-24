Манише: «Сейчас «Динамо» идет четвертым в чемпионате — это серьезный уровень»

Бывший футболист «Динамо» Манише в разговоре с «СЭ» вспомнил о выступлении за бело-голубых.

— Следите ли вы сейчас за «Динамо»? Может быть, хотели бы побывать на матче или посетить стадион?

— Да, я с теплом вспоминаю то время, когда играл за «Динамо». Сейчас клуб имеет совершенно другой уровень. Новый стадион — потрясающий, современный, очень красивый. Я действительно рад, что «Динамо» так сильно выросло и продолжает развиваться. Это здорово.

— Что помните о сезонах 2004-2005 годов в составе «Динамо»?

— Это было совершенно другое время. Тогда не было таких условий, какие есть сейчас. Сегодня в команде много техничных, сильных игроков, очень хорошая структура. Сейчас «Динамо» идет четвертым в чемпионате — это серьезный уровень.

Когда мы играли, у нас тоже были хорошие футболисты, но не хватало организации, инфраструктуры. Стадион был неплохим, но тренировочная база — совсем не то, что сейчас. Думаю, если бы я играл в «Динамо» сегодня, все было бы иначе.

— Помните ли кого-то из тренеров, с кем работали в «Динамо»?

— Да, конечно. Например, Иво Вортмана.

— Может быть, вспомните какую-нибудь забавную историю из раздевалки?

— Сложно сказать. Я плохо говорил по-русски, поэтому многое проходило мимо. Но, конечно, веселые моменты были — просто сейчас не могу вспомнить что-то конкретное.

Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.