Кабзе удивился, что Дзюба еще не закончил профессиональную карьеру

Бывший футболист сборной Турции Хасан Кабзе в разговоре с «СЭ» удивился, что Артем Дзюба еще не закончил профессиональную карьеру.

«Он еще играет? Машаллах! Что еще сказать. Удачи ему (смеется)» — сказал Кабзе «СЭ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. 36-летний форвард забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 23 матчах за тольяттинцев во всех турнирах. Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

В марте 2025 года форвард допускал, что может завершить карьеру после сезона-2024/25 или провести еще один сезон на профессиональном уровне.