«Спартак» — «Пари НН»: Жедсон оформил дубль и довел счет до разгромного

«Спартак» забил третий гол в матче против «Пари НН» в 10-м туре РПЛ — 3:0.

Дубль на 65-й минуте ударом из-за штрафной оформил Жедсон Фернандеш.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.