«Спартак» — «Пари НН»: Пруцев открыл счет в матче

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев забил на 41-й минуте матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:0.

Даниил Денисов от края штрафной прострелил в центр, откуда Пруцев нанес удар мимо голкипера Артура Нигматуллина, а мяч от ноги защитника нижегородцев Никиты Каккоева залетел в сетку ворот.

Для Пруцева это первый гол в текущем сезоне чемпионата России.