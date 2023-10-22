«Спартак» — «Пари НН»: Пруцев открыл счет в матче
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев забил на 41-й минуте матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН» — 1:0.
Даниил Денисов от края штрафной прострелил в центр, откуда Пруцев нанес удар мимо голкипера Артура Нигматуллина, а мяч от ноги защитника нижегородцев Никиты Каккоева залетел в сетку ворот.
Для Пруцева это первый гол в текущем сезоне чемпионата России.
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Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
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Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
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|
|
Джон Кордоба
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|6
|
|
Эдуард Сперцян
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|П
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
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Спартак
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Пари Нижний Новгород
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|3
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Оренбург
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|1
|3
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ЦСКА
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