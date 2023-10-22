Горшков о возможном переходе Осинькина в российский топ-клуб: «Такое уже могло быть... Но мне не хочется, чтобы он уходил из «Крыльев»
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» высказался о потенциальном уходе Игоря Осинькина из самарского клуба.
— В «Спартак» постоянно сватают новых тренеров, вне зависимости от результатов. В том числе нередко звучит фамилия Осинькина. Нет тревоги, что его у «Крыльев» заберут?
— Тревога должна быть у руководства, потому что в России специалистов подобного уровня мало. Работать с Игорем Витальевичем очень приятно. Он все объясняет, показывает. Система тренировок выстроена так, что прогрессируют и футболисты, и команда в целом.
— Команда-то не переживает, что Игорь Витальевич рано или поздно перейдет в российский топ-клуб?
— Такое уже могло быть... Честно, лично мне не хочется, чтобы Игорь Витальевич уходил. Но это же не от меня зависит.
По итогам 11 туров команда Игоря Осинькина занимает второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). В активе самарцев 21 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 6 баллов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1