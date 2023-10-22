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Сегодня, 15:00

Горшков о возможном переходе Осинькина в российский топ-клуб: «Такое уже могло быть... Но мне не хочется, чтобы он уходил из «Крыльев»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» высказался о потенциальном уходе Игоря Осинькина из самарского клуба.

В «Спартак» постоянно сватают новых тренеров, вне зависимости от результатов. В том числе нередко звучит фамилия Осинькина. Нет тревоги, что его у «Крыльев» заберут?

Тревога должна быть у руководства, потому что в России специалистов подобного уровня мало. Работать с Игорем Витальевичем очень приятно. Он все объясняет, показывает. Система тренировок выстроена так, что прогрессируют и футболисты, и команда в целом.

— Команда-то не переживает, что Игорь Витальевич рано или поздно перейдет в российский топ-клуб?

— Такое уже могло быть... Честно, лично мне не хочется, чтобы Игорь Витальевич уходил. Но это же не от меня зависит.

По итогам 11 туров команда Игоря Осинькина занимает второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). В активе самарцев 21 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 6 баллов.

Полностью интервью Горшкова читайте на сайте «СЭ»

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Юрий Горшков
1
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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