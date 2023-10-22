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Сегодня, 14:45

Горшков о клубе, в который он бы никогда не перешел: «Иногда лучше промолчать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков.
Юрий Горшков.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, есть ли в России клуб, в который он никогда не перейдет.

«Уже усвоил урок: у нас были ребята, которые говорили, что хотят стать легендами «Крыльев» и за такой-то клуб выступать точно не будут. Проходит десять дней — человек уже там. Разводит руками: «Ну, так получилось...» Не хочется этих неловкостей. Или возьмем Медину, который сначала сказал, что никогда не перейдет «Спартак», а потом: «Я такого не говорил». Иногда лучше промолчать», — сказал Горшков «СЭ».

Горшков стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2020 года. Всего он провел 128 матчей за самарскую команду, в которых отметился 7 голами и 18 результативными передачами.

Полностью интервью Горшкова читайте на сайте «СЭ»

Юрий Горшков
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Пари НН»: Пруцев открыл счет в матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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