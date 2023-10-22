«Спартак» — «Пари НН»: Гоцук получил вторую желтую карточку

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук остаивл команду в меньшинстве в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» — 0:1.

Первую желтую карточку Гоцук получил на 82-й минуте за то, что начал спорить с главным арбитром встречи Алексеем Амелиным.

Вторую желтую карточку он получил на 90+1-й минуте после того, как сорвал контратаку «Спартака», сфолив против Виктора Мозеса. После этого он долго не поикад поле и снова ругался на Амелина.