Горшков объяснил, как ранний брак может положительно повлиять на футболиста

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков ответил на вопрос «СЭ» о тенденции ранних браков среди футболистов.

— Почему многие футболисты рано женятся?

— Разве? По-моему, таких единицы. Это я в 20 расписался. Но ни капельки не жалею. Наоборот, тут много плюсов. Ты сразу берешь на себя дополнительную ответственность. Уже не будешь после тренировок шататься по ресторанам — а молодые это любят. Когда у тебя семья, ты нужен дома. Я всегда стараюсь помочь жене, разгрузить ее немножко. Дочь на теннис отвожу, с малышом гуляю.