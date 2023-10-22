Горшков объяснил, как ранний брак может положительно повлиять на футболиста
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков ответил на вопрос «СЭ» о тенденции ранних браков среди футболистов.
— Почему многие футболисты рано женятся?
— Разве? По-моему, таких единицы. Это я в 20 расписался. Но ни капельки не жалею. Наоборот, тут много плюсов. Ты сразу берешь на себя дополнительную ответственность. Уже не будешь после тренировок шататься по ресторанам — а молодые это любят. Когда у тебя семья, ты нужен дома. Я всегда стараюсь помочь жене, разгрузить ее немножко. Дочь на теннис отвожу, с малышом гуляю.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
5
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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