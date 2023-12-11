Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:05

«Спартак» отправится на зимние сборы 22 января

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Спартака» Александр Селихов, Александр Соболев и Георгий Джикия в аэропорту.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» отправится на зимние сборы 22 января.

Все три тренировочных сбора у команды запланированы в ОАЭ, где команда будет базироваться в Дубае в районе Джебель-Али. В феврале спартаковцы примут участие в Winline зимнем Кубке РПЛ.

Из Дубая команда вернется в Россию непосредственно перед гостевым матчем с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата, предварительно запланированном на 3 марта.

В 2023 году красно-белые отправились на первый сбор значительно раньше — 13 января.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел с 30 очками и 5-м местом. От третьей строчки красно-белые отстают на два очка.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri
Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Пари НН» ответили, как прожить почти три месяца без российского футбола
Артур почти в «Зените». Трансфер за 18 миллионов евро решит все игровые проблемы Семака?
В руководстве «Пари НН» поставили четверку за выступление команды в первой части сезона
Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?
Тренировал Головина, вывел Испанию на Евро и рассорился с Луисом Энрике. «Сочи» приглашает Морено
Орлов объяснил, в чем «Краснодар» превзошел «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Пари НН» об инциденте с Трошечкиным: «Клуб поддерживает его морально. Но это личная проблема человека»

Яхимович назвал трендом судейство против «Динамо»: «Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках таблицы?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости