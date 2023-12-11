Гендиректор «Пари НН» об инциденте с Трошечкиным: «Клуб поддерживает его морально. Но это личная проблема человека»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с полузащитником клуба Александром Трошечкиным. Футболист стал жертвой мошенников при заказе кроссовок.

«Я с Сашей поговорил несколько раз. Это личное желание футболиста купить кроссовки себе и своим друзьям, не все из них одноклубники, он общается с ребятами из многих команд. Это личная жизнь каждого человека. Вмешиваться в нее неправильно. Мы его поддерживаем эмоционально, морально, потому что история неприятная. Но мы категорически не приемлем ситуацию, когда человек с личной проблемой куда-то обращается, и это обращение становится достоянием публики. Это настолько неприятно, что у обычных людей возникнет ощущение, что в тяжелой ситуации никому доверять нельзя», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 21 матч за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись одной результативной передачей. Он играет за нижегородцев с лета этого года.

Ранее Трошечкин выступал за «Ахмат», «Химки», «Ростов», курский «Авангард», «Тосно» и «Факел». Он является воспитанником «Локомотива».