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Судейство

Сегодня, 15:17

Яхимович назвал трендом судейство против «Динамо»: «Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках таблицы?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 18-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«Работа арбитра в матче «Факел» – «Динамо» произвела на меня крайне негативное впечатление. Удивил не только пенальти, о котором не сказал только ленивый. Удивила еще и непоследовательность. К примеру, Бителло весь матч жестоко били по ногам, при этом воронежцы получили за это лишь одну желтую карточку.

Допустим, этим арбитр обозначил некий «градус борьбы». Но почему тогда малейшее и случайное касание в штрафной площади «Динамо» привело к назначению пенальти?! Такое ощущение, что рефери только и ждал первого же контакта в штрафной гостей, чтобы показать на точку. И самое главное, грубые и общепризнанные ошибки судей в пользу соперников «Динамо» стали трендом. Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках таблицы?» – сказал Яхимович «СЭ».

В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 10 декабря, «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (1:1). Московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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