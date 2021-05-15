Губернатор Оренбургской области высказался о недопуске клуба в РПЛ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поделился мнением об отказе РФС в выдаче клубу лицензии для участия в Тинькофф РПЛ.
«Не понимаю какие вопросы к стадиону. Считаю, что это одна из лучших арен в стране. Раньше ведь неоднократно выдавали лицензию. Те требования, которые нам предъявили сейчас – лишние.
Принятие каких-то странных решений, я бы так их назвал, будет в целом распространяться негативно не только на территории Оренбургской область, но и на всю страну. Надеюсь на здравый смысл всех спортивных функционеров с точки зрения принятия решения и лицензирования нашей команды. Мы конечно будем поддерживать ее во всем и всегда», — приводит слова Паслера Instagram клуба.
Команда гарантировала себе второе место в таблице Олимп-ФНЛ по итогам сезона-2020/21, но 12 мая РФС отклонил апелляцию «Оренбурга» по вопросу выдачи лицензии для выступления в РПЛ. Из-за чего клуб не сможет сыграть в чемпионате России в следующем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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