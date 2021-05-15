Губернатор Оренбургской области высказался о недопуске клуба в РПЛ

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поделился мнением об отказе РФС в выдаче клубу лицензии для участия в Тинькофф РПЛ.

«Не понимаю какие вопросы к стадиону. Считаю, что это одна из лучших арен в стране. Раньше ведь неоднократно выдавали лицензию. Те требования, которые нам предъявили сейчас – лишние.

Принятие каких-то странных решений, я бы так их назвал, будет в целом распространяться негативно не только на территории Оренбургской область, но и на всю страну. Надеюсь на здравый смысл всех спортивных функционеров с точки зрения принятия решения и лицензирования нашей команды. Мы конечно будем поддерживать ее во всем и всегда», — приводит слова Паслера Instagram клуба.

Команда гарантировала себе второе место в таблице Олимп-ФНЛ по итогам сезона-2020/21, но 12 мая РФС отклонил апелляцию «Оренбурга» по вопросу выдачи лицензии для выступления в РПЛ. Из-за чего клуб не сможет сыграть в чемпионате России в следующем сезоне.