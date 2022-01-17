«Спартак» отправился на сборы в Дубай

Сегодня, 17 января, московский «Спартак» вылетел в Дубай на тренировочные сборы.

Подготовка команды к возобновлению сезона будет разбита на два этапа: с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».

Тренироваться в ОАЭ под руководством Паоло Ваноли будет 31 игрок.

Вратари — Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов.

Защитники — Айртон, Илья Гапонов, Артем Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники — Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич.

Нападающие — Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.

В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого «Слована», 2 февраля — против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против «Урала».