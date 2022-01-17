Полузащитник «Спартака» Мельников перейдет в «Ростов»

Полузащитник «Спартака» Степан Мельников покинет московский клуб, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 19-летний россиянин перейдет в «Ростов».

В нынешнем сезоне Мельников забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Спартак-2» в ФНЛ. Также он провел одну встречу в РПЛ за основную команду «Спартака».

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.