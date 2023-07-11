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Сегодня, 13:12

Роша рассказал, что набьет татуировку в честь завоевания Кубка России

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о выступлении команды в прошедшем сезоне.

«Мы провели очень неплохой, продуктивный сезон. Понятно, что ставили перед собой максимальные задачи. Но удалось взять серебро, а потом и одержать победу в финале Кубка. В индивидуальном плане он тоже получился хорошим — провел несколько качественных встреч и взял трофей. Это очень важно», — цитирует Рошу RT.

Также футболист заявил, что набьет татуировку в честь завоевания FONBET Кубка России.

«В этот отпуск набить не получилось, но планирую сделать это в декабре. Сейчас просто не хватило времени. Зато у меня уже есть готовый эскиз: форма, размер, изображение. А если выиграем еще и Суперкубок России, почему бы не набить и его? Место есть», — добавил он.

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту». Также армейцы стали обладателями FONBET Кубка России, обыграв в финале турнира «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).

15 июля московская команда встретится с «Зенитом» в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Ранее «СЭ» стало известно, что на матч между ЦСКА и клубом из Санкт-Петербурга продано более 35 тысяч билетов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1172958-rosha-tatuirovka-kubok
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ФК ЦСКА (Москва)
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