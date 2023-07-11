Роша рассказал, что набьет татуировку в честь завоевания Кубка России
Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о выступлении команды в прошедшем сезоне.
«Мы провели очень неплохой, продуктивный сезон. Понятно, что ставили перед собой максимальные задачи. Но удалось взять серебро, а потом и одержать победу в финале Кубка. В индивидуальном плане он тоже получился хорошим — провел несколько качественных встреч и взял трофей. Это очень важно», — цитирует Рошу RT.
Также футболист заявил, что набьет татуировку в честь завоевания FONBET Кубка России.
«В этот отпуск набить не получилось, но планирую сделать это в декабре. Сейчас просто не хватило времени. Зато у меня уже есть готовый эскиз: форма, размер, изображение. А если выиграем еще и Суперкубок России, почему бы не набить и его? Место есть», — добавил он.
В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту». Также армейцы стали обладателями FONBET Кубка России, обыграв в финале турнира «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).
15 июля московская команда встретится с «Зенитом» в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Ранее «СЭ» стало известно, что на матч между ЦСКА и клубом из Санкт-Петербурга продано более 35 тысяч билетов.
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
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|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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